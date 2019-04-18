藍營港湖議員轉貼假新聞 被同黨前港湖立委狠打臉

2019-04-18 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市港湖議員游淑慧今在臉書貼出「川普推特發文支持郭台銘」擷圖，立刻被踢爆是「假訊息」，前港湖立委蔡正元也在臉書上打同黨同志的臉，再次證實「這是假新聞」。

游淑慧在臉書貼出「川普推特發文支持郭台銘」擷圖，她在初版貼文中寫道：「哇...這一次川普還真是快速反應！這個助選大將也太大了吧？我愛Terry（郭台銘的英文名）祝福台灣再次偉大，看來蔡英文總統要哭哭了，原來郭台銘投入國民黨初選，影響最大的是緊抱美國的蔡英文，史上最清楚的美國表態？白宮打卡的鄭文燦也哭哭」

游淑慧被網友發現張貼假訊息後，雖沒有刪除該張擷圖，但已數度對貼文進行編輯，現為：「哇...川普還真是快速反應？真的還假的啊？半夜收到美國朋友傳來截圖......但目前川普的推特『並沒』『並沒』看到...是刪文還是假圖，有人能檢驗一下嗎？哈哈，口氣很像...『WoW』！若是真的...這個助選大將也太大了吧？若是真的，蔡英文總統也要哭哭了，原來郭台銘投入國民黨初選，影響最大的是緊抱美國的蔡英文，但若為假圖，請小心此圖，小心此圖。」

前港湖區立委蔡正元加入打臉游淑慧的行列，他在臉書上開宗明義點破「這是假新聞」，蔡指出，這則推文內容提到川普談及郭台銘參選台灣總統，「推文是假的」，理由在於「川普的頭像不該方的，應該是圓的才是正版」，且川普的推特上並沒有此則推文。

觀看原文請點擊下面

游淑慧臉書

蔡正元臉書

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/