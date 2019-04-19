今年第5次出擊！美軍2架B-52轟炸機飛近中國東海

2019-04-19 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機今（19）日被發現從關島安德森空軍基地起飛，沿途經過台灣東部海域，並靠近中國東海空域，同時有2架空中加油機伴飛。

追蹤美國空軍的Twitter帳號「Aircraft Spots」發布訊息，內容提到美國空軍編號「BUSH01」、「BUSH02」的B-52同溫層堡壘轟炸機今天從關島起飛，朝西北方靠近台灣，接著轉西北方飛行，在上午10點左右位於中國東海空域右側、日本沖繩附近。

「Aircraft Spots」指出，B-52轟炸機飛行時，有2架編號「COKE21」、「COKE22」的KC-135Rs空中加油機伴飛，最後返回安德森空軍基地；B-52轟炸機於3月時曾3度出航，數次飛越南海與東海，美方強調此屬例行軍事訓練「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission）的一環。

鄉民們得知此事後，相繼留言指出「說不定是機隊啊，出巡來嚇嚇小鬼」、「台灣站錯邊被統一之後拿來轟炸台灣剛好」、「只要一個中國太接近美國就會這樣」、「直接轟炸上海，中國需要再一次八國聯軍教訓他們誰才是世界老大」、「B-52任務是丟原子彈」。

「Aircraft Spots」推文

USAF B-52Hs BUSH01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route towards the East China Sea, currently near Okinawa.



USAF KC-135Rs COKE21 & 22 provided support and are now returning to Andersen pic.twitter.com/MITJI7r1kr — Aircraft Spots （@AircraftSpots） 2019年4月19日

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