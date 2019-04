今年第5次出擊！美軍2架B-52轟炸機飛近中國東海

2019-04-19 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國空軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機今(19)日被發現從關島安德森空軍基地起飛,沿途經過台灣東部海域,並靠近中國東海空域,同時有2架空中加油機伴飛。

追蹤美國空軍的Twitter帳號「Aircraft Spots」發布訊息,內容提到美國空軍編號「BUSH01」、「BUSH02」的B-52同溫層堡壘轟炸機今天從關島起飛,朝西北方靠近台灣,接著轉西北方飛行,在上午10點左右位於中國東海空域右側、日本沖繩附近。

「Aircraft Spots」指出,B-52轟炸機飛行時,有2架編號「COKE21」、「COKE22」的KC-135Rs空中加油機伴飛,最後返回安德森空軍基地;B-52轟炸機於3月時曾3度出航,數次飛越南海與東海,美方強調此屬例行軍事訓練「持續轟炸機進駐任務」(continuous bomber presence mission)的一環。

鄉民們得知此事後,相繼留言指出「說不定是機隊啊,出巡來嚇嚇小鬼」、「台灣站錯邊被統一之後拿來轟炸台灣剛好」、「只要一個中國太接近美國就會這樣」、「直接轟炸上海,中國需要再一次八國聯軍教訓他們誰才是世界老大」、「B-52任務是丟原子彈」。

「Aircraft Spots」推文

USAF B-52Hs BUSH01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route towards the East China Sea, currently near Okinawa.



USAF KC-135Rs COKE21 & 22 provided support and are now returning to Andersen pic.twitter.com/MITJI7r1kr