本月第3次！美軍B-52轟炸機再飛南海 還進行空中加油

2019-03-27 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美軍轟炸機再度現身南海，昨（26日）2架B-52同溫層堡壘轟炸機從關島起飛，飛越南海赴馬來西亞，還在南海上空進行空中加油作業，這是本月B-52第三度飛越南海。

據美國專門追縱各國軍機飛行路線的監控網站「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，26日美國空軍2架B-52H轟炸機（編號STUN01 & 02）離開關島安德森空軍基地，飛越巴士海峽進入南海，向西南飛行前往馬來西亞，準備參加於浮羅交怡（Langkawi）舉行的航空展。

除了2架B-52H轟炸機外，美軍還派出2架KC135R空中加油機，在途中為B-52進行空中加油，隨後返回關島基地。

這是美軍轟炸機本月第三度飛越南海，本月4日中國人民代表大會召開之際，美國空軍2架編號分別為TOXIN01、TOXIN02的B-52轟炸機，分別飛往南海與東海；13日美軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機再度飛越南海爭議島嶼。

對於近日頻頻飛越爭議海域，美軍聲稱是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission），也就是部署在關島的B-1槍騎兵戰略轟炸機、B-2幽靈戰略轟炸機與B-52執行任務。

美國空軍編號編號STUN01 & 02的B-52H轟炸機，從關島出發飛越南海前往馬來西亞。（取自Aircraft Spots推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/