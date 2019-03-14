連續兩週！美軍B-52轟炸機再飛南海

2019-03-14 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美中南海角力不斷，美軍軍艦、軍機數度穿越南海，以彰顯自由航行權。消息指出，美軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機13日再度飛越南海爭議島嶼，美軍強調，此行動屬於例行軍事訓練一環。

美太平洋空軍當地時間週三證實，2架B-52轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，在南海進行例行性軍事訓練。聲明中指出，「美軍軍機在南海例行性的活動意在給予盟友支持，並落實印太地區的自由開放。」

這是美軍轟炸機本月二度航行南海。上週美國空軍2架編號分別為TOXIN01、TOXIN02的B-52轟炸機，在本月4日中國人民代表大會召開之際，離開關島安德森空軍基地，分別飛往南海與東海，美國太平洋空軍對此聲明，當時是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission）。

「持續轟炸機進駐任務」自2004年啟動，由在關島的B-1槍騎兵戰略轟炸機、B-2幽靈戰略轟炸機與B-52執行任務。近來美軍將戰略重心放在南海，指控中國在南海爭議島嶼上部署反艦飛彈與地對空飛彈等軍事設施。

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