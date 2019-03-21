金正恩最怕的武器！美派B-52轟炸機飛朝鮮半島示警

2019-03-21 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕越南河內川金二會未簽署任何協議，朝鮮半島無核化進度受挫，近來更傳出北韓蠢蠢欲動，有重啟飛彈測試的跡象，這似乎讓先前為避免激怒北韓，行事低調的美國戒心再起，派出轟炸機飛越北韓周邊，警告意味濃厚。

綜合媒體報導，美軍印太司令部當地時間週三證實，2架B-52同溫層堡壘轟炸機週二從關島安德森空軍基地起飛，朝北飛向日本西部海域並接近朝鮮半島後返航。美軍強調，此次的飛行是例行軍事行動的一環，一切符合國際法規。

然而，B-52通常都被派往中國南海執行任務，此次往朝鮮半島而去顯然是要警告北韓。南韓軍方人士指出，B-52可說是北韓最害怕的武器，「當北韓又拿核武當靠山時，美國的舉動看來就是在提醒，『美軍隨時都能接近朝鮮半島』。」

北韓副外長崔善姬日前在平壤記者會中表示，北韓領導人金正恩即將決定是否繼續和美國進行外交談判，以及是否繼續暫停飛彈試射及核試。美國媒體解讀，這是北韓威脅將停止談判與恢復飛彈試射。

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