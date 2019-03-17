美B-52轟炸機飛臨波羅的海 模擬轟炸俄海軍基地

2019-03-17 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美俄之間近日關係緊張，除了相繼終止履行《中程核飛彈條約》（INF）義務外，彼此戰機也時常靠近邊界，有俄媒指出，1架美軍B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機，飛臨波羅的海俄邊境，模擬轟炸俄海軍基地。

據《俄羅斯衛星網》報導，專門追蹤飛機飛行路線的Plane Radar數據顯示，1架B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機，在當地時間15日，飛臨波羅的海地區的俄羅斯邊境，接近俄羅斯不凍港加里寧格勒（Kaliningrad），還對波羅的海艦隊基地進行模擬轟炸，隨後調頭返航。

俄羅斯國防部證實有美轟炸機接近，稱在俄軍防空系統偵測到後，該轟炸機隨即返航；上一次B-52飛臨波羅的海俄邊境發生在2017年，當時俄軍派出蘇-27（Su-27）升空攔截。

綽號「同溫層堡壘」的B-52轟炸機，於1955年服役，總共生產了744架飛機，儘管已服役逾半世紀，但能搭載核武的「同溫層堡壘」，一直是美軍戰略震懾武器，除了俄邊界外，也時常由關島飛往南海執行任務。

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