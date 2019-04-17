秘魯前總統涉貪拒捕開槍自盡 現任總統證實他不治身亡

2019-04-17 23:51

首次上稿22:20

更新時間23:51

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯警方今（17）日表示，疑涉賄賂案的祕魯前總統加西亞（Alan Garcia）因拒絕被捕，於首都利馬住處舉槍自盡，緊急手術後陷入昏迷，現任總統馬丁．比斯卡拉（Martín Vizcarra）在推特上證實前總統死訊，享壽69歲。

秘魯總統馬丁．比斯卡拉在推特上寫道，「前總統艾倫．加西亞的去世令我感到沮喪， 我向你的家人和親人致以哀悼。」

據《路透》報導，69歲的秘魯前總統加西亞（Alan Garcia）曾任2屆總統，疑涉入巴西建設公司奧德佈雷赫特（Odebrecht）於2016年公開承認的大宗貪污醜聞，被指控收賄並從數宗合約中獲利。

針對所有指控，加西亞一概否認。去年他被限制出境後，曾向烏拉圭尋求政治庇護，遭到拒絕。今日警方依法前往其住處進行逮捕，加西亞拒絕被捕，飲彈自盡，送醫急救後不治身亡。

秘魯現任總統馬丁．比斯卡拉推特全文

Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. — Martín Vizcarra （@MartinVizcarraC） 2019年4月17日

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