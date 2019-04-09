哈佛大學爆醜聞！中國富商疑高價購屋賄賂教練 助兒子入學

2019-04-09 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學一名擊劍教練和中國富商進行房產交易，事後富商兒子以體保生名額進入該大學就讀，並進入擊劍隊，一連串的巧合被外界質疑涉嫌招生賄賂，不過雙方都堅決否認。

據《波士頓環球報》報導，涉嫌賄賂的美籍華人趙捷在2016年5月時，以98.95萬美元（約新台幣3047萬元）的價格，購買哈佛大學擊劍教練布蘭德（Peter Brand）位於波士頓郊區的房屋，然而，當時該房屋市價僅54.93萬美元（約新台幣1690萬元）。此後，趙捷的小兒子被哈佛錄取，並進入擊劍隊。

對此，趙捷強調，他和布蘭德是舊識，買房是為了減輕每天通勤造成的困擾，小兒子成績優異，要進入哈佛根本不費吹灰之力。至於在問到為何要以高於市價44萬美元（約新台幣1355萬元）的價格購買房屋時，趙捷解釋，他沒有查這棟房子的市場價格，是因為他信任布蘭德。

實際上，現今已從哈佛畢業的趙捷大兒子，也曾爆出類似的賄賂疑雲。趙捷曾任華盛頓特區國家擊劍基金會的副主席，於2013年向該基金會捐款100萬美元，過不久便辭職。同年，布蘭德也成立基金會，並在2014年收到華盛頓特區國家擊劍基金會一筆10萬美元捐款，而趙捷的大兒子則在同年秋天被哈佛大學錄取。

針對一連串的巧合，美國厚任教育首席學習官陳航指出趙捷是在「辯解」，更聲稱只要是明眼人都看得出來。不過，哈佛校方依舊強烈否認。

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