控中國公司未履行補償承諾 秘魯居民封路逾50天

2019-03-31 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國五礦集團公司 （MMG）在中美洲秘魯投資銅礦，但是，當地原住民抗議這家公司沒有兌現該給的補償承諾，已經封鎖交通逾50天，居民在必經道路上埋鍋造飯、安營紮寨，長期抗爭。

綜合媒體報導，抗議的努埃瓦弗拉巴社區領袖，格雷戈里奧·羅哈斯（Gregorio Rojas）一度被以敲詐五礦公司而被捕，不過在上週五已被釋放，但數小時之後，該社區的另外1名領袖，卻被控酒後駕車衝撞警察，遭到逮捕；與羅哈斯一同被捕的還有3名律師。

中國五礦公司投資秘魯拉斯邦巴斯（Las Bambas）銅礦，為了開發這個礦場，當地的努埃瓦弗拉巴社區被拆遷，居民全被遷到新的地點，但他們一再抗議，五礦公司沒有履兌現承諾，從2月底就開始封鎖從社區到礦場的道路，目前，秘魯最大的拉斯邦巴斯銅礦尚未停產，但無法運出，封路行動還在持續中，居民在進口處附近的道路上安營紮寨，堅決表示在所有人被釋放之前他們不會離去。

中國五礦則反駁，他們為此已經花費了數億美元，且強硬聲明，因為封路的因素，使得必需品無法運抵礦場，已採的礦石也無法運出，意味著未來幾天內將停產，給當地和秘魯國家經濟帶來嚴重損失。

這項糾紛已經震動到秘魯總統馬丁維茲卡拉（Martín Vizcarra），呼籲和平對話解決糾紛。

拉斯邦巴斯銅礦位於秘魯安第斯山脈南麓海拔約4000公尺，去年產銅約40萬噸，約佔世界銅礦產量的2%。

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