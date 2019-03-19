胡慧中丈夫何志平涉賄 美檢建議判5年監禁、罰40萬美元

2019-03-19 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港前香港民政局長、台灣資深影星胡慧中的丈夫何志平，被控涉賄賂非洲政要及洗錢，遭美國聯邦法院裁定7項罪名成立，何遭外界推測最重恐被判最高65年刑期。惟美國聯邦檢察官17日向法官建議，應判處何志平至少5年監禁與40萬美元（約新台幣1231萬元）的罰款。

綜合媒體報導，何志平被控以香港中華能源基金會秘書長之職，自2014年起協助中國華信能源公司，籠絡塞內加爾前外交部長，2人共謀分別以200萬及50萬美元，賄賂查德總統及烏干達外交部長，為華信能源取得石油開採利益。何去年12月被美國聯邦法院裁定罪名成立，將於本月25日判刑。

檢察官17日向法庭提交書面陳詞，內容指出，何志平數度利用職位之便，賄賂非洲官員換取商業利益。此案屬國際貪賄，涉及不同國家、外國銀行、海外證據，引起國際媒體關注，在考量何的年齡、背景、罪行後，認為不該輕罰，要求法庭判處具「顯著阻嚇性的刑罰」，裁處何至少5年有期徒刑與40萬美元罰款。

陳詞還提到，何志平被捕時堅稱自己「無辜」，何除了在求情時稱自己「深感後悔」外，罪刑成立前毫無悔意，還透過E-mail向家人重申自己是代罪羔羊。相較其他被告，何的資源都比一般人多，檢方又再次強調「法庭應判處顯著刑罰」。

何志平的妻子胡慧中是台灣80年代的著名女星，除了成名作《歡顏》之外，還有包括《皇天后土》、《霸王花》等系列電影，她在1998年嫁給何志平後，便淡出演藝圈，在家專心相夫教子。胡慧中日前曾寫下長達5頁的親筆信，替丈夫向法官求情，但被港媒拍到她外出買菜，詢問有關其丈夫一案及未來是否會復出工作，胡慧中都未做出回應。

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