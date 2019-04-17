英國金融時報：郭台銘參選總統「如川普般」震撼台灣政壇

2019-04-17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國金融時報指出，鴻海董事長、富士康創辦人郭台銘若競選台灣總統，和房地產大亨川普投入美國政局的情況相似，將大舉震撼台灣政壇，身為全球電子代工巨頭的鴻海集團，內部也會產生巨變。

《金融時報》昨（17）報導，郭台銘希望把公司交棒給新一代領導人，但會持續提供策略性指示和指導；但沒詳細說明郭台銘何時退出日常運作管理，是否會辭掉董事長一職。

報導指出，郭董若參選2020年台灣總統選舉，他與中國間的商貿關係，在兩岸議題上的爭議程度，並不亞於川普在美國的商業利益爭議。

郭台銘1974年以7500美元創辦富士康，現擴大為百萬員工的大公司，更是首批前往中國的台商。富士康在中國設了10餘廠，估計當地雇員超過50萬。

富士康過半營收來自蘋果，隨著iPhone銷售下滑，也連帶受影響。面對智慧手機需求觸頂、科技業景氣降溫，富士康面臨相當挑戰。里昂證券（CLSA）亞洲科技研究主管巴瑞特（Nicolas Baratte）認為，鴻海很精明，擅長控制成本、壓低價格，「但他們被一款佔營收5成5的產品綁住；生產那項產品需要很多人力，而且作業過程不容易自動化。」

過去一年，許多台廠紛紛把製造業務轉出中國，富士康則預計今年在印度量產iPhone，並在越南擴張。

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