韓粉為了郭台銘參選拆夥！ 臉書社團成員相繼退社

2019-04-17 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的粉絲竟鬧拆家！臉書社團「韓國瑜後援會」成員們，不滿社團風向吹往剛宣布參選的鴻海董事長郭台銘，社員紛紛主動退出社團，部分社員臨走前撂話「道不同不相為謀。」

臉書社團「韓國瑜後援會」管理員制定的社團規則，第二條訂為「支持韓國瑜」，內容提到「社團創立之目的在於認同韓國瑜、支持韓國瑜，歡迎認同韓國瑜的朋友加入，大家互相討論、交流、提供建言及發表看法。」但在郭台銘宣布參選總統後被爆出社團宗旨變質。

1名退出社團的社員高調發文，抨擊「韓國瑜後援會」漸漸地變成「挺郭台銘」的社團組織，該名社員認為「道不同不相為謀，本人在此宣布退社」；版主也發文指出，雖然肯定郭董對社會貢獻和國民黨義助，但現在的情況有如在幫助民進黨與柯文哲，「我們堅定支持韓市長」。

該社團許多韓粉們意見不合，有些人認為應該要力挺韓國瑜到底，「給我韓國瑜，國民黨別自掘墳墓」；有韓粉轉變成郭粉，留言表示「我們應該樂觀其成」；還有藍粉認為，「只支持國民黨提名候選人，管他甚麼流」、「誰為台灣好我就把票投給誰」。

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