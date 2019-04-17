媽祖託夢選總統？苗博雅嗆「假掰」：根本是瀆神

2019-04-17 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今天宣布角逐國民黨總統初選，聲稱是受媽祖託夢，「叫我要出來」；台北市議員苗博雅對這番「媽祖託夢選總統」則直接批評，「真的很假掰」。

苗博雅劈頭就說，誰要選不選總統的問題在台灣鬧了4個多月，好幾個都是政治明星，卻「扭扭捏捏、曖昧模糊，好難看」，民主國家，只要符合資格都能報名參選，非要搞淡水阿嬤、媽祖託夢，等待別人來黃袍加身，一副「不是朕要選，是天下蒼生讓朕不得不選」的樣子，真的很「假掰」。

苗博雅直言，政治是一種志業，連自己要選什麼都假掰的人，還能相信做什麼政見承諾嗎？她表示，不用惺惺作態，只要自己準備好、誠懇爭取選民支持，就是他心目中好政治家的樣子，坦言偏好老派政治家美學，唾棄耍假掰炒新聞。

苗博雅言論一出，引起網友支持表示，「幫朱朱跟金平QQ，老早說要選，卻老早被邊緣」、「一堆假掰噁男一到選舉一個個跳出來消費女人」；苗博雅與網友討論時也補充：「把神明抬出來為自己的參選找理由，我覺得這根本就是瀆神。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/