授意郭董和王金平參選？他笑：媽祖要讓國民黨分裂吧

2019-04-17 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天表示，媽祖幾天前託夢，請他一定要「出來」替台灣人民做事，宣布願意參加國民黨黨內總統初選。不過有意參選總統的前立法院長王金平先前也曾說「大甲媽很關心很疼我」，要他「一定要堅持下去」。對此，有粉專笑稱：「媽祖真正的用意，大概是要讓國民黨分裂吧」。

郭台銘今天上午到「發跡廟」新北市板橋區慈惠宮參拜，當眾說「2020的選舉很重要」，媽祖幾天前向他託夢，告訴他應該替老百姓多做好事，給年輕人希望，維持兩岸和平，對台灣社會做更多事情；不過近日大甲鎮瀾宮媽祖遶境，王金平到場共襄盛舉時，也聲稱「大甲媽很關心很疼我」，表示媽祖曾請人告知他「一定堅持下去」，結果讓他一路順利，還當上了立法院長。

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」PO文表示，「如果王金平跟郭台銘說的都是真的，那媽祖真正的用意，大概是要讓國民黨分裂吧...」。其他網友對此也紛紛留言表示「一個媽祖，各自表述」、「馬祖跟我說一定要投蔡英文」、「朱立倫遜斃了，人家都是媽祖叫他出來選，而他只是淡水阿嬤叫他出來選，難怪輸這麼慘！」、「被統後看有沒有媽祖」、「媽祖有正眼看你嗎？」、「媽祖共識、一媽各表」。

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