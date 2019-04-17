郭台銘參選總統 人渣文本：媽祖託夢說別信媽祖託夢

2019-04-17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（17）日宣布參選總統，並稱會有此舉是因為受到媽祖託夢所致，媽祖幾天前和他託夢，請他要替台灣人民做事、幫助年輕人；輔大教授「人渣文本」周偉航對此指出，「媽祖託夢說不要相信媽祖託夢」，讓網友笑翻。

鴻海集團董事長郭台銘上午在「發跡廟」新北市板橋區慈惠宮參拜，他稱媽祖幾天前和他託夢，請他要替台灣人民做事、幫助年輕人，他口口聲聲說：「媽祖叫我要出來！」隨後在下午前往國民黨中央領取「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，宣布參選2020年總統。

輔大教授周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁中表示，「【媽祖託夢說不要相信媽祖託夢。】試論【】內部的真值」，網友們對此笑道，「一個媽祖各自表述」、「媽祖的業務好多，辦健走、辦格鬥賽，現在又多了辦選舉！」「第一屆媽祖盃總統參選資格擲筊大賽」、「試論述你遇到的媽祖是真媽祖還是慈孤媽祖」、「 薛丁格的媽祖」、「媽祖只是個假議題」。

周偉航臉書全文

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