名嘴瞎扯聖母院大火陰謀論 主播霸氣中斷直播訪問

2019-04-16 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕象徵法國人精神寄託的巴黎聖母院，當地時間15日下午發生大火，惡火吞噬代表性尖塔和屋頂。當起火原因尚未確定之前，一位美國名嘴在受訪時大肆宣揚陰謀論，暗示火災可能與恐怖攻擊有關，當場被直播駁斥，指任何陰謀論對社會毫無幫助，更可能造成傷害。

《福斯新聞》（FOX News）主播史密斯 （Shepard Smith）連線在巴黎的目擊者、法國名嘴卡西蒂（Philippe Karsenty）。史密斯問說，「你在現場看到了什麼？知道些什麼？」卡西蒂回說，「這就像美國911事件，這是法國的911，這是一個巨大的震撼」、「教會在那裡存在了850多年，即便是納粹也不敢摧毀它」。

卡西蒂接著說，近年來，每週法國各地都有教堂被褻瀆。他說，「所以，當然你會聽到政治正確的故事，告訴你這只是一次意外。」主播史密斯在此刻打斷卡西蒂，「先生，先生，先生，我們不會在這裡推測我們所不知道事情的原因。如果你有觀察或者你知道什麼，我們很樂意聆聽。」

卡西蒂解釋說，這是要讓觀眾「做好準備」。史密斯再次打斷卡西蒂，「不，先生。我們在這裡不做推測，也不是現在，在我值班的時候不會發生。」史密斯接著表達感謝，結束與卡西蒂的電話連線。

法國當局初步調查結果顯示，火災應為修繕時造成起火。

相關影片：

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl — Tyler Monroe （@tylermonroe7） 2019年4月15日

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