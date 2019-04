名嘴瞎扯聖母院大火陰謀論 主播霸氣中斷直播訪問

2019-04-16 13:14

〔即時新聞/綜合報導〕象徵法國人精神寄託的巴黎聖母院,當地時間15日下午發生大火,惡火吞噬代表性尖塔和屋頂。當起火原因尚未確定之前,一位美國名嘴在受訪時大肆宣揚陰謀論,暗示火災可能與恐怖攻擊有關,當場被直播駁斥,指任何陰謀論對社會毫無幫助,更可能造成傷害。

《福斯新聞》(FOX News)主播史密斯 (Shepard Smith)連線在巴黎的目擊者、法國名嘴卡西蒂(Philippe Karsenty)。史密斯問說,「你在現場看到了什麼?知道些什麼?」卡西蒂回說,「這就像美國911事件,這是法國的911,這是一個巨大的震撼」、「教會在那裡存在了850多年,即便是納粹也不敢摧毀它」。

卡西蒂接著說,近年來,每週法國各地都有教堂被褻瀆。他說,「所以,當然你會聽到政治正確的故事,告訴你這只是一次意外。」主播史密斯在此刻打斷卡西蒂,「先生,先生,先生,我們不會在這裡推測我們所不知道事情的原因。如果你有觀察或者你知道什麼,我們很樂意聆聽。」

卡西蒂解釋說,這是要讓觀眾「做好準備」。史密斯再次打斷卡西蒂,「不,先生。我們在這裡不做推測,也不是現在,在我值班的時候不會發生。」史密斯接著表達感謝,結束與卡西蒂的電話連線。

法國當局初步調查結果顯示,火災應為修繕時造成起火。

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl