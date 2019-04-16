巴黎聖母院保住整體結構！ 馬克宏：發起國際募款重建

2019-04-16 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院在當地時間15日下午發生大火，400多名消防人員在4個多小時的搶救下，成功控制火勢，阻止火勢蔓延到北鐘樓，聖母院的整體結構得以保存，初步調查事發原因與整修工程有關。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，他將發起一場國際募款活動，以重建巴黎聖母院。

綜合媒體報導，巴黎聖母院在當地時間15日下午5時50分左右起火，尖塔在大火侵蝕下倒塌，幾乎所有的木製框架都在燃燒，在消防人員4小時的搶救下，火勢得以控制，主結構得以保存。雖然之前當局擔憂聖母院可能就此毀於一旦，但經過搶救後，對目前的救援工作成效表示樂觀。

馬克宏取消原定就「黃背心示威」發表的全國演說，變更行程到巴黎聖母院現場視察，將火災描述為「可怕的悲劇」，但補充說「最糟糕的結果已被避免」，將會聘請最好的人才修復損毀的部分。

馬克宏表示，在大火期間，大教堂的主體和兩座主塔沒有倒塌，「我今晚告訴所有法國人，我們將一起重建這座大教堂，這可能是法國命運的一部分。我們將在未來幾年內實現這一目標，從明天開始，將啟動一項國家捐款計畫，該計畫將超越國界。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/