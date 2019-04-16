法國巴黎聖母院驚傳大火 尖塔燒毀傾倒

2019-04-16 02:03

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎重要的文化宗教地標「巴黎聖母院」（Notre-Dame Cathedral in central Paris）在當地時間16日下午發生大火，整棟建築陷入火海之中，尖塔及斜頂部分被烈焰所吞噬，由於搶救不及，目前建築中最高的中央尖塔已經被燒毀傾倒，大片屋頂已不見蹤影。官員表示，有可能與目前正在進行的重整修工程有關。

巴黎聖母院是法國重要的歷史及宗教建築，也是觀光客遊法必到之處，約建造於1163年到1250年間，至今已有超過850年的歷史，屬於哥德式建築形式。

巴黎警方已動員大批消防人員趕赴現場，並封鎖鄰近地區的交通，試圖搶救這棟在法國歷史上占有重要地位的建築。

巴黎聖母院由於建築老舊，去年法國天主教會發起緊急呼籲，要求資金拯救大教堂，目前教堂方面正在進行施工，且已經將部分從屋頂移往地面。今天發生大火，部分官員懷疑和工程有關，但詳細原因仍待調查。

根據現場最新的畫面，大火仍在延燒之中，中央最高的尖塔已經在大火中被焚毀，整個傾倒落地，附近的斜頂及內部結構也在一片火海之中，巴黎聖母院勢必遭受重大損失。

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