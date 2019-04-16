巴黎聖母院大火 法國人爆哭：我們的歷史正消逝在煙塵中...

2019-04-16 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕有850年歷史的法國巴黎聖母院於當地時間15日下午燃起熊熊大火，大教堂的屋頂在烈焰焚燒下崩塌，包含尖塔建物及知名的玫瑰花窗均遭燒毀，讓法國人心痛不已。現場民眾徹夜未眠緊盯救火進度，有人不斷流淚不能自己，更有民眾說「巴黎再也回不去原來的樣子」、「我們的歷史正消逝在煙塵中」。

據《法新社》報導，當地時間晚上7點50分左右，聖母院的屋頂與尖塔傾倒，下墜到一片火海中，現場傳出一陣悲鳴，之後尖塔殘骸又掉入火中，許多人再次悲嘆，現場數千人拿起手機拍下這一刻。而無情列火直至深夜仍在燃燒，許多巴黎市民與觀光客一夜未眠守著聖母院，並關注著消防員救火的最新動態，在消防車經過時，所有民眾給予鼓掌與歡呼，感謝他們用盡全力守護國家的珍貴資產。

一名名叫菲利浦的30多歲男性表示，聽到朋友說聖母院陷入火海後就立刻就騎腳踏車衝了過來，他痛心地表示：「巴黎的美已經受損了，巴黎再也回不去原來的樣子」，而另一名目睹火災的女性不斷流淚，面對記者的提問時不能自己，完全無法回答問題。

37歲的民眾傑洛姆表示：「一定得知道火災的原因，世界上這麼多事情發生，為什麼偏偏是巴黎聖母院？搞不好是神的訊息也不一定」，而另一名騎腳踏車趕到現場的民眾、42歲的班瓦則說：「完全無法相信，我們的歷史正消逝在煙塵中」。

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