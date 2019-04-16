台灣人利用日本空屋詐騙中國 背後手法曝光！

2019-04-16 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方上個月在山梨縣甲府市逮捕10名台籍嫌犯，涉嫌在山梨縣及千葉縣的兩處閒置空屋對中國撥打詐騙電話，而日本《NHK》今日則大篇幅報導並揭露該集團的犯罪手法，顯示租屋者皆是以台灣人名義租下或買下空屋後，提供犯罪者使用。

據《NHK》報導，這10名台籍嫌犯因為在成田機場入境時謊報入境目的及住處，而被日本警方逮捕，台籍嫌犯入境後，利用山梨縣甲府市及千葉縣東金市的閒置空屋向中國進行電話詐騙，警方在兩處房屋都搜到許多手機及名單，甚至有「詐騙教學手冊」。

針對台灣詐騙集團取得空屋手法，報導指出，千葉縣東金市民宅的46歲前屋主因為要搬家，該住宅便閒置了10個月左右，在去年8月時，一名自稱在台灣經營中古車買賣的40多歲男子，透過東京房仲公司接洽買屋事宜。屋主表示，這名男子看起來不像壞人，加上對方表明因工作關係偶而會來日本，買房是方便台灣朋友到日本旅遊時住的，屋主不疑有他，以700萬日圓價格將空屋售出。

由於東金市民宅地處偏遠地帶、門窗緊閉，一般人無法看到屋內狀況，附近鄰居表示，自從空屋被買下之後，自去年11月起便陸續有掛著山梨縣車牌的車輛進出該空屋，開車的都是20至30歲的男子。鄰居表示，新屋主不常和人往來，僅在搬來一個月後下水道出問題時才有所交談，並自稱自己「來自中國」。附近的67歲女鄰居表示，屋主自稱來日本的料理學校就學，因附近確實有大學有中國留學生，所以附近居民們也沒有對此起疑。

另外，被詐騙集團利用的山梨縣甲府市民宅，來自一位61歲女房東所擁有的物件，在4年前有甲洲市的中古車公司表示想將該空屋租來使用，簽約時是由台灣出身的50多歲社長簽約，以每月租金8萬5000日圓租下。

女屋主回憶，自從2年前左右開始，一直有陌生的外國人進出，每次都是5、6人、住3週左右，直到警方來搜索時，她才得知有詐騙集團利用她的房子撥打詐騙電話，她驚呼「真是做夢也沒想到」。

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