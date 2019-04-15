埃及找到4400年前壁畫 意義不明古埃及文字再現

2019-04-15 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕埃及北部的大型墓地薩卡拉（Saqqara）近期又挖到了貴族的墓室，其中還有色彩鮮豔的壁畫，目前推定可追朔到距今4400年前，埃及文物部指出，保存如此良好的壁畫相當罕見，且該地不斷有文物出土，將會持續進行考古工作。

據日媒《每日新聞》報導，考古學家3月時在古埃及法老傑德卡拉（Djedkare Isesi）的金字塔附近發現這座墓室，推估年代在西元前2500年至2300年間，考古學家推斷墓室的主人是當時的貴族階級「Khewi」。在經過一段陡峭的坡道後，可以在石造的房間內看到大片壁畫。

壁畫上畫有許多情境，例如人正在肢解牛腳，或是人載著櫃子乘著帆船，更有許多人滑著獨木舟，或是許多人跪著、手拖著容器的樣子，其中還有至今意義仍不明的古埃及文字「生命之符」（☥），十分耐人尋味。

報導指出，薩卡拉位於埃及首都開羅南方約35公里，是著名的古埃及陵寢，如烏瑟卡夫金字塔（King Userkaf）就位於此處。去年考古學家就在金字塔邊緣發現數十隻貓咪木乃伊、其他動物的雕像，還有罕見的聖甲蟲雕刻品，可追朔到西元6000千年前。在這次新發現後，埃及文物部部長伊納尼（Khaled El Enany）於記者會中興奮地表示，薩卡拉不斷有文物出土，將會繼續進行挖掘工作。

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