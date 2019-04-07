埃及新陵墓出土50具木乃伊 可追溯至2千年前托勒密王朝

2019-04-07 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕埃及文物部（Egyptian Ministry of Antiquities）5日指出，在埃及中部城市索哈傑（Sohag）找到了一處古代陵墓，內有許多人與動物的木乃伊，總計多達50具。研判該陵墓可追溯到2000多年前的托勒密王朝，且主人就是當時的高官與他的妻子。

據《CNN》報導，埃及古文物最高委員會（The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦茲里（Mostafa Waziri）表示，該遺址可追溯到2000多年前托勒密王朝時期（Ptolemaic era），也是該地區有史以來最大規模的發現，裡頭有雕、游隼、山羊、貓、老鼠與人的木乃伊，大約有50具左右。

根據研究團隊的調查，該墳墓在當時屬於一位名叫「TuTu」的高官，以及他的妻子「T-Cheret Isis」，牆上還有保存完好的銘文，上頭刻著死者家屬的名字，另外，塗在陵墓的顏料保存也相當良好。

報導指出，一開始盜墓者發現了這個遺址並試圖將文物帶走，警方逮捕了他們後，意外發現陵墓的入口，接著瓦茲里的研究團隊接手調查，後續才有了更多發現。

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