埃及開羅火車出軌爆炸 目擊者：人們被大火吞沒

2019-02-27 20:21

首次上稿 20:20

更新時間 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕埃及首都開羅的主要火車站今（27日）傳出列車出軌爆炸意外，至少25人死亡、50多人受傷；埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）隨後抵達現場，承諾會查明真相並追究責任。

根據路透社報導，拉美西斯火車站（Ramses station）有列車撞向月台邊的屏障，引起爆炸和大火。車站於事發後暫停運作，埃及總理馬德布利也趕到現場，表示會好好調查並釐清責任。

幾位目擊者表示，撞擊發生後，他們看見火從列車引擎（engine）蔓延出來，引起爆炸和火災。

哈森恩（Ibrahim Hussein）表示，火車頭進入月台時，車頭上有個男人大叫「沒有煞車！沒有煞車！」，男子喊完後便跳上月台。

列車衝向月台邊的屏障時，加利（Mina Ghaly）看見人們開始奔跑，但還是很多人沒能逃掉，「我至少看到9具焦屍躺在地上。」

艾柏杜勒瓦布（Ahmed Abdeltawab）描述，人們被大火吞沒，即便身上著火仍繼續向外逃，「景象非常駭人。」

報導指出，埃及民眾長期以來對當地鐵路系統安全性並不信任，歷屆政府都曾被抱怨沒落實鐵路基本安全標準。

根據《Arab News》影片，列車出事後，被一團大火球包圍，火勢猛烈，黑霧直竄天際。

Video footage from Cairo's Ramses train station shows a platform engulfed in flames pic.twitter.com/AWyrSwoJrc — Arab News （@arabnews） 2019年2月27日

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