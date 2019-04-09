印和闐？埃及挖到2500年前大祭司石棺 全球直播開棺2hr

2019-04-09 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕埃及考古學家近期在尼羅河沿岸、埃及中部的明亞（Minya）的古墓挖掘現場，發現了2500年前古代祭司的石棺，而「探索頻道」（Discovery）與埃及文物部合作，其節目「追謎探險隊：埃及古墓直播」（Expedition Unknown: Egypt Live）7日竟在網路上直播了2小時的開棺歷程，激起了一陣考古熱潮。

據《法新社》報導，近期考古學者在明亞發現一系列的垂直礦井，循著礦井竟發現多處地道和墓穴，以及40具「據信是貴族精英階層」的木乃伊。探勘墓穴的過程中，考古學家發現了雕像、護身符、保存內臟的「卡諾卜罈」（Canopic）等工藝品，並發現一具已經腐爛、只剩骸骨的木乃伊。

考古學者進到墓室後，數人同心協力打開了石棺，發現一具被布妥善包裹的木乃伊，週邊還被金銀珠寶圍繞，這樂壞了所有人。與美國探險家蓋茨（Josh Gates）一同負責此次探險的考古學家、埃及前古物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）驚嘆地表示：「我不敢相信我的眼睛，實在太驚人了。」

蓋茨指出，這具木乃伊應是侍奉古埃及智慧與魔法之神托特（Thoth）的大祭司，年代可追溯到第26王朝，也就是統治埃及到西元前525年的最後一個本土王朝，「到了古埃及末期，實權落到大祭司手上，你可以看到這...幾乎跟王室厚葬沒兩樣。」

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