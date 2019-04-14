總統大選將屆 假消息激起印尼民族主義和反華情緒

2019-04-14 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統大選將於17日舉行，由歡迎中國投資的現任總統佐科威（Joko Widodo），對上指控總統賣國的退役將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto）。長期存在反華情緒的印尼國內，近期也傳出不少假消息，似乎是反華者試圖透過網路聲量來激發印尼人的反華情緒，藉此達到目的。

根據《BBC中文網》報導，今年1月，數千名工人在印尼蘇拉威西（Sulawesi）島上1個工業區大舉示威，為了抗議平均薪資過低的問題。示威影片在社群媒體上被大量散播，奇怪的是，散播者竟稱這些工人是為了抗議「中國人擁有更高的薪水」、「中國人搶了印尼人飯碗」。

另外，有1張中國旅遊團入境印尼的照片，也被配上「這些非法勞工正大量湧入印尼」的聳動標題，快速地在社群媒體上散播。印尼官方很快地出面否認這些說法，不但在推特上抗議，事後警方也逮捕了1名遭指控散播假消息的嫌犯。

由於總統大選逼近而正在印尼國內延燒的假消息風波，不免也讓人想到台灣的情況。日前1項瑞典哥登堡大學的研究結果指出，台灣是全世界受假消息影響最嚴重的國家。讓人擔心，台灣是否和印尼一樣，正在遭他國以假消息混淆視聽，甚至影響大選。

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