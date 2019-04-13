假消息狂傳！ 芬蘭明大選 直指俄羅斯操作

2019-04-13 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭當局擔心外部力量介入明天（14）大選，推出廣告宣傳，警告民眾提防假新聞（fake news）、假消息（disinformation），並承諾大選結果不會受到干預；但關注俄羅斯假消息操作的芬蘭記者指出，假新聞策略已經在芬蘭發酵。

據法新社報導，芬蘭政府以「芬蘭選舉世界最棒，想想為什麼」為口號，在電視、廣播、網路等平台釋出廣告，鼓勵選民獨立思考，並保證明天大選和5月歐洲議會選舉的結果將值得信賴，且不受干預，強調「我們不使用電子投票機或網路投票」，選務系統「不容易也不可能被操縱」。

芬蘭專家和部長們表示，多數假消息和俄羅斯政府有關，認為俄羅斯利用此宣傳策略在國外推進自身的政治目標。

司法部選舉管理局局長賈斯克萊寧（Arto Jaaskelainen）指出，已知的干預選舉案如去年9月的瑞典選舉，以及法國、荷蘭選舉，「我們的目標是公布這項問題給大眾，以便選民、政黨、候選人做好準備。」

當局除了進行媒體宣傳，也提供政黨和候選人反假消息的培訓，幫助他們識別、回報可疑案件。賈斯克萊寧表示，「目前情況良好，沒看到大規模的干擾。」同時，他也對芬蘭公民有信心，認為高教育水平使民眾普遍對社群媒體信息可信度有所警覺。

但關注相關領域的芬蘭記者亞羅（Jessikka Aro）表示，俄羅斯長久操作假消息，已經成功引導芬蘭和其他地區的公眾輿論，「操作假新聞的目的在於激勵、動員人們如他們期待的態勢行動，許多人因此變得激進，並進一步散播相關訊息。」

亞羅指出，目前俄方在芬蘭主要散播的項目，包含對歐盟的不信任感、脫離歐盟、尋求庇護者的犯罪新聞等，「例如極端主義的假新聞網站，把所有尋求庇護的移民者描繪成罪犯。」

據報導，一系列移民性侵犯新聞在去年12月高度曝光，隨後反移民立場的右翼芬蘭人黨（Finns Party）聲勢突飛猛進。民意調查指出，該黨排名來到第2或第3，把現任總理席皮拉（Juha Sipila）所屬的芬蘭中間黨（Centre Party）擠到第4名。

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