「轉台運動」遭謾罵 小編引外媒理性分析 網友齊聲援

2019-04-13 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕網友上（3）月發起的「新聞頻道轉台運動」獲民眾熱烈響應。昨（12）日部分媒體報導此事，引來大量「中天支持者」進到轉台運動的臉書專頁留言謾罵、給予負評，小編引《德國之聲》報導，條列訴求理性溝通，眾多網友紛紛表態支持。

「新聞頻道轉台運動」小編貼文表示，昨（12）日部分媒體報導該活動後，開始遭到大量「中天支持者」的留言謾罵。小編認為這是民主社會的常態，也可以體會長期奉為真理的新聞台突然開始被拒絕所產生的情緒，但還是希望大家能冷靜思考。

首先他們指出，公共空間長期被2家新聞台占據超過80%的比例，這並非自然的現象，也並非閱聽大眾自主的選擇，而今呼籲社會公民反抗、拒絕這樣被動式的接受，沒有違法且完全符合社會正義。

該貼文引用《德國之聲》中文網報導表示，這是自由民眾顯示專業素養及表達自由、理性公開的良好示範。雖然網路上的民意調查，或許會導致傾向「比較關心此事」的群眾產生偏差，但也不失其參考價值。

該貼文也強調，發起人並非任何政治公眾人物，「只是跟大家一樣，被台灣這塊土地上共同餵養起來的台灣人」發起這個活動只是想讓學術單位、政府能夠正視媒體失衡，以及背後對台灣民主自由價值所可能產生的影響，僅此而已。

貼文一出，眾多網友紛紛留言支持表示：「這個活動沒指定要轉哪一台」、「已經有改變在發生了，加油」、「假新聞、失衡報導不是言論自由的範疇」。

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