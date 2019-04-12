全國45所大學、師生逾600人連署 呼籲抵制偏頗假新聞

2019-04-12 14:59

〔記者林曉雲／台北報導〕「端正媒體風氣，你我固守分際！」國家傳播通訊委員會NCC數次裁罰不當新聞，引發社會正反兩方爭議，台灣師範大學大傳所學生莊貿捷、莊承憲、張季桓等5人，發起「捍衛新聞環境、支持NCC裁罰決議」連署行動，目前已串連全國600多位傳播系所師生及校友等人加入，呼籲新聞媒體自律、NCC公平裁罰、閱聽大眾積極監督媒體，抵制不當新聞。

連署行動獲得全國各校新聞傳播系所學生的響應支持，目前已有648位新聞傳播領域系所學生及畢業生、18位新聞傳播領域教授和教師、3位相關領域學生簽署連署；而連署師生來自全國45間大學新聞傳播系所，包括台大、政大、師大、交大、世新、輔大、中正、中山、高雄科大、虎尾科大、雲林科大、東華大學等校。

莊貿捷表示，明明傳播系所教授教學生，新聞應該要客觀公正，但台灣媒體環境的惡劣，導致社會對立上升不對，作為新聞傳播領域的學生，有義務串連學生們的聲音，對新聞媒體、NCC和社會大眾提出呼籲，主張NCC行使職權監督媒體時，對於不當報導當罰則罰，標準也應一致公平，積極說明懲處決議以回應社會輿論。

此外，學生們也希望新聞媒體應嚴守媒體自律規範，落實事實查證及公平報導原則，不該傳播錯誤訊息，造成媒體失去公信、社會對立升高；而社會大眾應扮演理性閱聽人，要多元接收資訊，也要 積極抵制、檢舉不當新聞。學生們強調，他們是以新聞傳播科系的學生身份，向學長姐和前輩長輩們提出沈重和真心的呼籲。

青年抵制假新聞陣線發起人、台大學生會會長吳奕柔表示，由於假新聞與偏頗報導內容泛濫，台大和政大學生自主在網路發起抵制假新聞行動，台大學生會和校方也達成共識，校內11間餐廳均可自由轉台，目前已有更多元的影音視頻提供學生觀看，而在4月7日言論自由日發起青年抵制假新聞陣線，更代表學生對於假新聞和偏頗報導非常憤怒，呼籲社會大眾重視偏頗不實報導，一同分擔監督假新聞的工作。

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