警覺「中國因素」 全國逾百學生團體串連抵制假新聞

2019-04-13 10:50

〔記者林曉雲／台北報導〕由台大、政大學生會以及政大野火陣線串聯全國逾百學生團體成立的「青年抵制假新聞陣線」，今早在立法院外召開記者會，宣布全國上萬青年將展開校內轉台運動，並會推行「抵制假新聞小蜜蜂行動」。

學生們並高喊「一萬青年齊呼籲，媒體環境要自律」、「青年抵制假新聞，全民團結來守門」、「報導要查證，公正不造神」口號。

陣線今提出「媒體承諾書」，以《衛星廣播電視法》對於媒體製播新聞須事實查核的規範、《公職人員選舉罷免法》中要求媒體對各政黨、立場之候選人應有平等報導機會的要求，及2018年中華民國電視學會的《新聞自律公約》有關各類新聞報導皆不得違反真實與平衡原則為依據，向各家媒體及新聞台提出兩點訴求：一、對消息來源呈現善盡查證責任，不直接抄襲無來源網路文章，不直接引用不具名網友發言；二、對公眾人物報導力求多元平均。陣線呼籲各家新聞台應善盡媒體作為第四權的社會責任，以及社會大眾對新聞媒體的公正性的期許，簽署由青年學生共同擬定的媒體承諾書。

「青年抵制假新聞陣線」在言論自由日發起後，短短2日內串聯全國逾百個大專院校學生會、學生異議性社團與青年團體，並獲得上萬人連署支持。陣線提出三點訴求：一、抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞；二、拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體；三、警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府加緊防堵並公開中國資訊戰的金流和操控，號召台灣社會大眾正視近期假新聞、不符合比例的偏頗報導造成的嚴重危害。

陣線發言人陳估熊表示，在2018年九合一大選之後，特定媒體的偏頗、不實的報導漸增，更甚者有以不合理的報導比例，塑造對單一政治人物的偶像崇拜，足見媒體並未妥善負起作為第四權的角色及責任。眾多學者也陸續指出，中國政府更是利用其大量資金的優勢，破壞市場平衡，在背後試圖透過收買媒體及社群粉專，散佈不實的消息以左右台灣輿論和政局。以上種種跡象皆造成社會流竄不實資訊，也引發各校青年學生的不滿。

台大學生會長吳奕柔提出，青年學生面對特定媒體的偏頗新聞、不實報導及造神內容的憤怒及不滿，未來陣線將扮演世代間的溝通平台，透過學生自主在校內及校園周邊發起「抵制假新聞小蜜蜂」，在台灣各地進行實體宣講，針對不實資訊及媒體現況進行說明與闢謠，陣線也將於5月在校園內舉辦「媒體傳播與資訊戰」相關的演講與工作坊，提升台灣民眾及學生對於媒體傳播與媒體背後的中國因素的認知。

政大學生會權益部長許人友指出，因不實訊息造成不必要的對立與社會成本，重點不只是爭吵到底哪家媒體發比較多假新聞，而是閱聽人應主動關心並監督每一個新聞媒體善盡公眾社會責任，不論是什麼立場的媒體，也都應盡可能去避免這樣的報導。

政大野火陣線社長吳佳芊指出，台灣的言論自由和媒體新聞自由是經歷過民主前輩數十年的努力得以爭取而來，假新聞、偏頗報導、過度造神都會造成台灣民主體質的極大傷害，呼籲社會大眾應一同抵制假新聞及偏頗報導，以重新建立良好閱聽環境並讓身為第四權的媒體恢復其功能。而對於假新聞背後的中國因素，吳佳芊也指出，中國資金透過不斷挹注台灣新聞媒體，正以鯨吞蠶食的方式侵蝕台灣媒體的自主性，透過收購媒體來掌握話語權。

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