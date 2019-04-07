4/7言論自由日 大學生串聯抵制假新聞 連署拒看造神報導

【青年抵制假新聞陣線｜拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞】

團體連署表單：http://bit.ly/2YRogbe

個人連署表單：http://bit.ly/2UCnJdY

自2018年九合一大選後，特定媒體偏頗、造神與造假新聞不斷，舉凡東森新聞台報導「網傳淘寶消費送豬肉腸，建議煮熟食用或丟棄」，中天新聞台播報「異相？！三市長合體天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，都造成未經查證的資訊流傳，引起社會輿論與資訊混淆。甚至有特定新聞台，在新聞播報時段以不合理的報導比例，塑造對單一政治人物的偶像崇拜，皆是媒體亂象與失控的具體呈現，顯示媒體喪失第四權的角色與責任。

在言論自由日這天，由各大專院校學生會、學生異議性社團與青年學生，串聯發起「青年抵制假新聞陣線」，是因我們看見報導偏頗、不實新聞的新聞媒體，表面上高舉「言論自由」、「新聞自由」的大旗，實際上卻持續播報假新聞、造神新聞，破壞台灣的社會互信和民主體質。

事實上，新聞媒體所擁有的言論自由、新聞自由並非無限上綱，憲法第23條賦予國家在法定與限度內限制人民自由，《衛星廣播電視法》第27條即規範，「製播新聞及評論，應注意事實查證與公平原則」，並不得有妨害公共秩序或善良風俗、製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益等情形。我們認為媒體不應淪為不實資訊和信仰狂熱的製造機，在言論自由的大旗下，媒體更應承擔相對應其自身影響力的社會責任，落實事實查證、合理分配報導內容比例，秉持呈現多元意見和民主精神進行新聞資訊傳遞。

另外，從眾多學者的研究，可以發現中國政府不斷地以行銷資金投放、戲劇娛樂節目銷入中國的市場控制等等利益誘因，引導台灣新聞媒體報導時的自我審查，甚至驅使諸如旺中等在中國有龐大事業利益的企業集團回台買下媒體，進一步操控台灣媒體的報導方向。近期臉書粉私專頁大量的收購消息浮上檯面，更讓我們認為必須警覺中國在「資訊戰」的策略下，有計畫的散播網路消息，並藉著部分新聞媒體協助傳播這些難以核實的網路資訊，影響台灣的輿論市場。

面臨媒體失控與「中國因素」的無聲入侵，各校學生會、學生異議性社團與青年共同發起並組成「青年抵制假新聞陣線」，並提出以下三點訴求與未來行動：

（一）抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞。

（二）拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體。

（三）警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府加緊防堵中國資訊戰的金流和操控。

面對中國軍機近20年來首次闖越臺灣海峽中線、大量網軍欲購買各臉書粉絲專頁、媒體作為第四權偏頗失序，臺灣面臨內外政艱鉅的情勢，我們認為，臺灣的學生與青年不應於此時選擇沉默。此次由各校學生會與學生異議性社團串連的行動，將以大學生的身份共同向社會表達訴求，反對新聞的造假與造神，要求媒體自律，承擔起媒體身為第四權應負的社會責任。

共同發起：國立臺灣大學學生會、國立政治大學學生會、政大野火陣線

學生組織串聯：國立臺灣大學意識報、國立成功大學學生會、國立交通大學學生聯合會、國立清華大學學生會、國立政治大學研究生協會、國立臺灣大學研究生協會、國立清華大學研究生聯合會、國立臺南大學學生會、輔仁大學學生會、國立中正大學學生會、國立臺灣體育運動大學學生議會、國立臺東大學學生會、中國科技大學學生會、中華科技大學學生會、淡江大學學生會、國立金門大學學生會、東吳大學學生議會、東海大學學生會、國立嘉義大學學生會、國立臺灣大學法律學系學生會、國立臺北大學臺北校區學生議會、南華大學學生會、臺北市立大學學生會、國立臺灣大學社會工作學系學會、國立政治大學社會系學會、中原大學學生議會、實踐大學學生議會、國立屏東大學學生議會、中國文化大學學生會、國立臺中教育大學學生會、國立臺灣大學濁水溪社、國立成功大學零貳社、國立中正大學CCU公共事務研習社、高雄醫學大學透明革命、國立臺北大學翻牆社、東吳大學難容社、國立臺灣大學臺灣語文研究社、國立中山大學放狗社、國立臺灣大學大陸社（持續更新）

聲援組織：台灣共生青年協會、臺灣青年民主協會（持續更新）

個人公開連署：

張錦華（國立臺灣大學新聞研究所教授）

周婉窈（國立臺灣大學歷史學系教授）

吳叡人（中央研究院臺灣史研究所副研究員）

何明修（國立臺灣大學社會系教授）

羅士傑（國立臺灣大學歷史系副教授）

林佳和（國立政治大學法學院副教授）

黃厚銘（國立政治大學社會學系特聘教授兼系主任）

陳炳煇（國立臺灣大學機械系教授）

李育杰（國立交通大學應用數學系教授）

沈弘俊（國立臺灣大學應用力學研究所教授）

林飛帆（島國前進發起人）

黃國昌（立法委員；前中央研究院研究員）

劉崇顯（新竹市議員）

苗博雅（臺北市議員）

黃守達（臺中市議員）

張之豪（基隆市議員）

江文瑜（國立臺灣大學語言學研究所教授）

薛智仁（國立臺灣大學法律系副教授）

陳志輝（國立政治大學法學院副教授）

金仕起（國立政治大學歷史系副教授）

薛化元（國立政治大學臺灣史研究所教授）

陳建彰（國立臺灣大學應用力學研究所教授）

李衣雲（國立政治大學臺史所副教授）

札西慈仁 Tashi Tsering（西藏台灣人權連線理事長）

陳威仲（拷秋勤樂團／激進工作室成員）

（持續更新）