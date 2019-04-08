言論自由日／抵制假新聞 全國50大學社團串聯

2019-04-08

〔記者林曉雲、蕭宇涵／台北報導〕面對特定媒體失控與「中國因素」無聲入侵，由台大學生會、政大學生會與政大野火陣線發起，聯合全國北中南東近五十個大學學生會、學生異議性社團與青年組織，在昨天言論自由日串聯成立「青年抵制假新聞陣線」，獲學者、政治工作者與社會運動者等支持，短短四小時連署就破二千筆。

學生強調，面對中國軍機近二十年來首次闖越台灣海峽中線、大量網軍欲購買各臉書粉絲專頁、媒體作為第四權偏頗失序，台灣面臨內外政艱鉅的情勢，台灣的學生與青年不應再沉默。未來他們將以彙整且提供正確資訊，並串聯全國大專院校進行校內轉台、校園周邊商家轉台等運動。

陣線3大訴求 4小時連署破2千筆

陣線成員除包括台成清交政大，東部的台東大學及離島的金門大學等，連署學者有中研院副研究員吳叡人、台大教授周婉窈等人。他們共同提出三點訴求：一、抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞；二、拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體；三、警覺新聞背後的「中國因素」，要求我國政府加緊防堵中國資訊戰的金流和操控。

陣線也援引眾多學者研究指出，中國政府不斷地以行銷資金投放、戲劇娛樂節目銷入中國的市場控制等等利益誘因，引導台灣新聞媒體報導時的自我審查，甚至驅使諸如旺中等在中國有龐大事業利益的企業集團回台買下媒體，進一步操控台灣媒體的報導方向。

陣線並舉例，東森新聞台報導「網傳淘寶消費送豬肉腸，建議煮熟食用或丟棄」，中天新聞台播報「異相？！三市長合體天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，都造成未經查證的資訊流傳，引起社會輿論與資訊混淆。特定新聞台則在新聞播報時段以不合理的比例，塑造對單一政治人物的偶像崇拜，皆是媒體亂象與失控的具體呈現。

東森回應新聞播出當天已做更正，並配合宣導。中天重申該台宗旨是讓台灣民眾過更好的生活，有利此宗旨的人與事，均樂於報導。

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