全台學生串連反假新聞 上線1天連署破萬人

2019-04-08 22:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕「青年抵制假新聞陣線」昨晚上線，直到今天晚上僅1天，已逾上百個學生團體串聯，全台連署破1萬人，並有70名以上的學者、民意代表、社會工作者及政治人物等支持，盼從民間、從學生發起，重塑優良報導文化。

該陣線表示，青年學生及台灣社會長久以來對於新聞媒體的造假、造神，以及背後中國因素操控，累積起憤怒與不滿，因此發起活動「抵制假新聞」；7日晚間正式在臉書上線，到今晚9點多，短短1天時間，已經累積破1萬人參與連署。

「抵制造假、造神一視同仁，重塑優良報導文化才是關鍵！」該陣線認為，爭論哪間媒體造假、造神多並無法解決問題，如今新聞媒體充斥大量「引用內容農場」、「引述網友發言」等主觀意見又難核實的報導內容，加上新聞媒體大量詳細報導同一政治人物一舉一動，讓多數閱聽人無法接受、感到憤怒。

陣線認為，必須重新討論「怎樣的新聞內容必須被遏止」，呼籲社會一起向新聞媒體和監管機關要求落實新聞品質的控管，才能重新塑造優良的新聞環境。

而且，陣線還指出，問題不僅是假新聞，更是「中國因素」，因中國直接或間接操控媒體，更嚴重危害了台灣民主自由和社會安全，提醒大家一起從連署到行動，一起站出來，守護台灣媒體環境，維護寶貴的自由民主。

「青年抵制假新聞陣線」貼文：

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