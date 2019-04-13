拒假新聞 全國45校傳播系所大串聯

2019-04-13

端正媒體風氣 近700師生籲自律 挺NCC公平裁罰

〔記者林曉雲／台北報導〕「端正媒體風氣，你我固守分際！」國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）數次裁罰媒體報導爭議新聞，端正媒體亂象，引發被罰者反彈聲浪。台灣師範大學大傳所學生發起「捍衛新聞環境、支持ＮＣＣ裁罰決議」連署行動，昨天宣布已獲全國六百多位傳播系所師生及校友加入連署，呼籲新聞媒體自律、ＮＣＣ公平裁罰、閱聽大眾積極監督媒體，共同抵制假新聞。

台師大大傳所莊貿捷、莊承憲、張季桓、熊煌均、謝宜樺五位學生發起支持ＮＣＣ裁罰的連署行動。莊貿捷表示，傳播系所教導學生，新聞應客觀公正，但台灣媒體環境惡劣，導致社會對立，作為新聞傳播領域學生，有義務串聯學生聲音，對新聞媒體、ＮＣＣ和社會大眾提出呼籲，主張ＮＣＣ行使職權監督媒體時，對於爭議報導「當罰則罰」，但標準應一致公平，並積極說明懲處決議以回應社會輿論。

學生們也希望新聞媒體嚴守媒體自律規範，落實事實查證及公平報導原則，不該傳播錯誤訊息，失去公信力並升高社會對立；社會大眾應扮演理性閱聽人，多元接收資訊，積極抵制、檢舉不當新聞。

學生們強調，他們是以新聞傳播科系學生身分，向學長姊和前輩長輩們提出沉重和真心呼籲。

連署活動推出後，很快獲得全國四十五所大學新聞傳播系所，包括台大、政大、師大、交大、中正、中山、高雄科大、虎尾科大、東華大學等校，逾六百位新聞傳播領域系所學生及畢業生、二十多位新聞傳播領域教師連署。

抵制假新聞陣線 萬人連署

立委莊瑞雄日前指，依瑞典的大學一項跨國調查資料，全球遭受外國假資訊攻擊第一名就是台灣。台大學生會、政大學生會及政大野火陣線在四月七日言論自由日發起「青年抵制假新聞陣線」，串聯國內超過五十個大專院校學生會、學生異議性社團與青年學生團體，號召「拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞」連署，已有上萬人連署。

青年抵制假新聞陣線發起人、台大學生會會長吳奕柔表示，今天上午十點將在立法院群賢樓外，召開記者會，除發布未來實體行動外，也將釋出「媒體承諾書」，邀請所有新聞電視台一同簽署，為新聞媒體的社會責任及新聞內容把關而努力。

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