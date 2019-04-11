罰中天遭網友抗議 NCC再發2張圖解釋「媒體有查證義務」

2019-04-11 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）昨天（10日）針對中天新聞台「大政治大爆卦」節目中，農民提及「200萬噸文旦倒入曾文水庫」的部分，對中天裁罰100萬元，許多網友卻反映NCC裁罰的理由「很多都看不懂」，NCC今晚又PO出兩張圖說明，強調「媒體有查證的義務」。

NCC昨天對中天裁罰100萬元，許多網友紛紛湧入臉書底下留言，抗議「NCC竟然要求現場直播節目立即查證」、「為何無視節目當下已即時更正」，而中天新聞也反駁，「現場節目怎麼控制受訪者講話？要如何有編審制度？」對此，NCC今天再次解釋，當下中天雖然已將「水庫、200萬噸」更正為「曾文溪、200萬斤」，但僅有標題而已，報導內容、丟棄文旦的部分仍無事實查證。

NCC強調，「媒體有查證的義務」，該節目播出後相關農民和主管機關都有反映與澄清，若要做到所謂的「事實查證」，媒體應就不同意見來檢視內容正確性、針對柚子滯銷丟棄的部分做更深入的追蹤，以平衡報導。

NCC還說，「衛廣法規範的是衛星廣播電視業者，與柚農無關」，該節目雖然是以直播的形式播出，「但只有照著受訪者個人的陳述來報導，沒有考量內容是否合理，也沒有其他不同意見能夠比較，並且馬上在鏡面下了標題」，不僅顯示出訊息來源的單一，也顯出媒體在「採訪、編審、製播」的各階段中，未針對事實做查證。

不過，中天至今仍對NCC的裁罰感到不服，不僅將提起行政訴訟，同時也會對NCC相關人員提出個人瀆職訴訟。

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