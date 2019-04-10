顏色越淡遭外國假消息攻擊越嚴重 網友：台灣...沒顏色啊

2019-04-10 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕國外有研究團隊整理世界各國遭「外國政府傳播假消息」的數據，並將數據以世界地圖呈現，依嚴重程度由深藍到白，遭外國干預越嚴重的國家，則地圖上該國的顏色就越淡。該圖表顯示，世界上最常遭外國政府傳播假消息的國家，第1名就是台灣。網友看了圖表後表示，「台灣...沒顏色啊！」。

根據《Digital Society Project》（DSP）網站，該份報告是關於2018年外國政府及其代理人是多頻繁的利用社群媒體傳播誤導性觀點或虛假消息來影響該國內政治。在該圖上顏色標示越深的國家，代表受到外國勢力干預的影響越少，反之，顏色越淡的國家則表示外國勢力越頻繁的在該國傳播虛假消息。

經常受俄羅斯干預的美國和烏克蘭數值都是1.52，顏色稍淺。台北大學犯罪學者沈伯洋在臉書上發文指出，美國是被攻擊的第13名。而台灣的數值則是0.26，受干預的程度是全球第1，排名第2的拉脫維亞數值則是0.52。

網友留言表示，「第一眼掃過去還以為漏畫了台灣QQ」；「嗚嗚 不想在這方面NO.1」；「台灣顏色根本淡到爆」；「台灣快和太平洋一樣顏色了！」；「台灣白到發亮」。

Foreign Government Dissemination of False Information

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