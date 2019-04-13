印尼大選海外投票起跑 印尼代表籲雇主明允許移工投票

2019-04-13 14:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼將於4月17日舉行總統及國會大選，海外投票提前開跑，在台灣舉行的海外投票將於明（14）日登場。印尼駐台代表蘇孟帝（Didi Sumedi）為此發表信函，呼籲全台聘僱印尼籍勞工雇主允許該國國民明天至指定投票所投票，「因該票對我國未來發展意義重大」。

印尼第4屆總統及國會大選將於4月17日登場，海外印尼選民也可透過海外投票投下神聖一票。據統計，海外印尼選民約有1.9億人，為鼓勵投票，印尼政府在全球130個國家設置投票所，在台亦透過台北印尼獨立選舉委員會，在全台各縣市設有34處投票所，將在明（14）日舉辦海外投票，投票時間為上午八點至下午六點。

印尼駐台代表蘇孟帝為此公開致函給所有聘僱印尼籍勞工的雇主，說明印度尼西亞共和國即將舉辦「108年總統大選年暨選出國會議員」。蘇孟帝指出，該選舉為所有擁有投票權利的本國國民舉辦，包含在海外的民眾，如台灣的印尼國民亦參加。

蘇孟帝說，駐台北印尼經濟貿易代表處懇請各位雇主，允許在台印尼勞同胞，於108年4月14日（星期日）至已確定投票所進行投票，「因該票對於我國未來發展意義重大」。

根據勞動部統計，至今年1月底為止，在台印尼籍移工約有26萬9千人，是我國外籍移工人數最多的國家。在台印尼移工多從事家庭看護工作，長期為我國照護及產業發展貢獻及協助，台北市勞動局日前也公開呼籲雇主，除適時給予印尼移工休假，也讓移工瞭解能於海外投票的權利和地點資訊，能夠於當日為自己投下神聖的選票。

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