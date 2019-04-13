又被打臉！ 川普「庇護城市」政策 獲得多位市長慷慨歡迎

2019-04-13 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨天（12日）表示，正打算把非法移民通通送到由民主黨執政的「庇護城市」，試圖「懲罰」民主黨對移民的態度。不過，川普的這項「報復」政策很快又被打臉了，包含費城等多位民主黨籍市長都跳出來說，「我們會張開雙臂迎接這些移民」。

綜合外媒報導，身為共和黨員的川普長期以來對於民主黨持「歡迎移民進入美國」的政治立場非常不滿，他昨天直接在Twitter上表示，打算把這些滯留邊境的非法移民全都送到「庇護城市」（sanctuary city），意即由民主黨執政、對移民持歡迎態度的城市。此話一出引發廣大討論，有人批評川普根本是把人民當成政治棋子；但也有人叫好，認為「他們那麼喜歡就都送給他們，剛好而已」。

不過，這項政策都還沒正式實行，川普的「報復」就立刻被打臉了，多位民主黨籍的市長都立刻在Twitter上砲轟川普、力挺移民。將近40%居民是外來移民的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）批評，川普的移民政策根本是「根深蒂固的殘酷行為」、「把人當成棋子」，白思豪指出，「紐約永遠會是重要的移民城市之一，總統的空洞威脅改變不了這一點」。

加州柏克萊（Berkerly）的市長阿里甘（Jesse Arreguin）指出，「他從來不去正視美國境內數百萬移民的正式公民身份，只是一味地煽動分裂」，「對於我們的總統為了博取政治聲望，而再一次做出這種憤世嫉俗的行為，我一點也不意外」。

費城市長肯尼（Jim Kenney）也表示，「我的城市會做好一切準備以迎接移民，就像過去數十年來我們張開雙手擁抱市內的移民社區一樣」。肯尼也批評，這一切作為「恰好展現了川普對基本人權的蔑視」。

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