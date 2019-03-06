民主黨緊咬濫權 眾院擴大調查川普

2019-03-06

要求提供情資 對象涵蓋川普家人與親信

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國民主黨在一月重掌聯邦眾議院後，四日正式對總統川普發動最重大的全面性擴大調查，針對川普的個人、商業與政治生涯，要求八十一個公司團體與個人主動提供情資，以尋求揭發川普或他的行政團隊妨礙司法、貪污、濫權等情事。眾院司法委員會主席納德勒 （Jerrold Nadler）四日向美國有線電視新聞網（CNN）強調，「我們的目標是保護這個國家的法治」，讓大眾知曉川普當局濫權行為的所有事實。

司委會主席稱保護法治 川普反批政治惡搞

民主黨這波最足以危及川普總統地位的調查，要求調閱文件的對象包括川普長子小唐納、次子艾瑞克、女婿庫希納，川普御用律師塞庫洛（Jay Sekulow）、川普集團財務長韋索伯格（Allen Weisselberg），白宮前首席策士巴農、前司法部長塞森斯、「維基解密」創辦人阿山吉等；他們都被要求在十八日前給出回覆。

納德勒說：「名單上的所有人都曾提供資訊給主導通俄門調查的特別檢察官穆勒，或進行貪腐調查的紐約南區聯邦地區法院。現階段而言，我們要求的只是要他們交出此前提供的資料。」眾院司委會四日發函對象涵蓋白宮、川普的企業、慈善基金會、競選團隊等，與川普有關係的，幾乎所有方面的個人與團體；但其中沒有川普長女、白宮資深顧問伊凡卡，白宮前幕僚長凱利也未入列。

川普對此表示：「我一直在與所有人合作。你知道的，沒有共謀勾結，全都是政治惡搞。」白宮發言人桑德絲指稱，納德勒與他的民主黨同夥，害怕人們發現「通俄門」調查是個錯誤，再對不實指控發起「可恥且濫權」的調查，「民主黨人並非追求真相，他們是在追捕總統」。與此同時，眾院三個委員會（情報、外交、監督）主席四日證實，為了釐清川普是否竄改或隱瞞與俄羅斯總統普廷的會談，已致函白宮和國務院蒐集相關會晤的任何筆記或文件。

民主黨藉發動多項調查 公審川普及其夥伴

美聯社指出，眾院民主黨人對川普發動多項調查，凸顯其策略就是要讓川普及其夥伴形同公開受審，並透過長期調查，希望最終能彈劾川普。紐約時報則指出，白宮可能以「行政特權」為由，阻止許多文件與通聯紀錄的公布；一旦如此，雙方只有訴諸冗長的法庭攻防以解決爭議，這也勢必會延宕調查。

美國總統川普。（美聯社）

眾院司法委員會主席納德勒 。（路透檔案照）

美國聯邦眾議院司法委員會四日正式去函八十一個公司團體與個人，對總統川普發動民主黨在今年一月重掌眾院後，最重大且公開的擴大調查。 （美聯社）

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