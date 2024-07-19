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華郵：拜登若退 民主黨內多數屬意賀錦麗上陣

美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力持續累積，目前連前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西等民主黨內最具分量人士都在勸退，改由副總統賀錦麗出馬代替拜登的機率越來越高。（法新社）

美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力持續累積，目前連前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西等民主黨內最具分量人士都在勸退，改由副總統賀錦麗出馬代替拜登的機率越來越高。（法新社）

2024/07/19 11:43

〔中央社〕美國總統拜登面臨黨內「換拜」壓力持續累積，目前連前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西等民主黨內最具分量人士都在勸退，改由副總統賀錦麗出馬代替拜登的機率越來越高。

路透社引述一名民主黨國會助理的消息人士透露，包括聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的議員據信都在勸退，直言「感覺（拜登退選）只是…時間問題，而非會否發生的問題」；紐約時報則引述一名拜登的高級幕僚透露，事態已愈發明顯，因此若拜登很快宣布由賀錦麗接替參選，「也不用感到意外」。

華盛頓郵報指出，前總統歐巴馬向民主黨盟友表示，拜登的勝選之路已大幅縮小；美國政治新聞網Politico更披露，裴洛西（Nancy Pelosi）上週告訴拜登，憂心他正拖垮全黨。

● 拜登若退 民主黨內多屬意賀錦麗代打

華郵指出拜登若退選，賀錦麗（Kamala Harris）是最有可能披掛上陣的人選，民主黨內許多人也已示意會接受她來代打。

贏得初選的拜登若退選，理論上民主黨的黨代表屆時可在全國代表大會（DNC）自由投票給屬意的任何人選。

若民主黨無法整合出黨內一致接受的新人選，就有可能要繼1968年後再次舉行黨代表的公開大會，由各個可能人選展開角逐尋求黨代表支持。不過華郵認為民主黨勢必會凝聚出人選共識來避免這類情況。

民主黨全國代表大會透露可能舉行一次虛擬點名表決，時間從8月第一週開始，以向黨代表確認提名新人選。若最終不辦點名表決，則替代拜登的人將訂於8月19日開始的民主黨全國黨代表大會上選出。

● 民調顯示 賀錦麗換拜登差異不大

華郵整理拜登與川普6月27日辯論後的11份民調發現，川普平均領先拜登1.9個百分點，平均領先賀錦麗1.5個百分點，差別不大。其中4份民調顯示賀錦麗出馬會比拜登稍好、4份顯示更差、3份顯示沒差別。

而一份華郵與美國廣播公司新聞網（ABC News）及易普索（Ipsos）本月共同作的民調顯示，整體受訪者裡44%表示會「滿意」民主黨由賀錦麗取代拜登會，受訪民主黨人與傾向民主黨者會滿意者更達70%。

進一步分析，民主黨與傾向民主黨的受訪者，29%的人表示若由他們決定，也會選賀錦麗上陣，7%的人會選民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）居次。

4%的民主黨與傾向民主黨受訪者屬意前總統歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle Obama），選運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）各3%，回答「其他/不知道」或略過者高達60%。

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