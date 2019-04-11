曾因中國施壓驅離我代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐捷克代表汪忠一上月出席捷克貿易工業部國際貿易司舉行的會談時，遭中國駐捷克大使張建敏以捷克總統澤曼訪中行程要脅，迫使捷克官方請我國代表離開會場，事後捷克布拉格市長賀瑞普對此表示，他們不應該驅離任何邀請來的貴賓。最新消息指出，捷克貿易工業部長諾娃可娃（Marta Nováková）將被撤換。

我國駐捷克代表汪忠一上月27日應邀出席捷克貿易工業部國際貿易司舉行的會談，中國駐捷克大使張建敏卻以捷克總統澤曼（Miloš Zeman）之後訪問中國行程要脅，迫使捷克官方請我國代表離開會場。

綜合媒體報導，近期捷克頻傳將進行內閣改組的消息，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）於10日更宣布，諾娃可娃將離職。由於我國代表遭施壓離場後，貿易工業部長諾娃可娃（Marta Nováková）也因此遭到抨擊，因此外界認為這也是諾娃可娃下台的原因之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/