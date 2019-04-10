中國撇清收購粉專 陸委會：對國台辦狀況外很同情

2019-04-10 18:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近來收購台灣的臉書粉專，國台辦今天在例行記者會卻極力撇清，稱「自導自演的假新聞」，沒想到記者會結束沒多久，就傳出中國的出價潮動到公家單位設立的臉書粉專「新北消防發爾麵」，陸委會諷刺說，對國台辦狀況外，表示同情。

國台辦發言人馬曉光稱，「最近在島內流傳的這些相關資訊，顯然都是自導自演的假新聞。他們炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。如此拙劣的造假、售假、販假事件，顯然低估了兩岸民眾特別是台灣民眾的判斷力。」

對此，陸委會指出，我們所理解，國台辦對中國大陸其他機構所做的對台工作，往往都無法掌握，對於其不瞭解相關的狀況，陸委會表示同情。國台辦自大狂妄、蠻橫無理的放話，無助兩岸關係改善、心理距離也越來越遠，這也與世界文明的潮流與價值，背道而馳。

「新北消防發爾麵」是由新北市消防局消防宣導科成立的粉絲團，追蹤人數破9萬，今天上午11點貼文以「全台最大粉專收購案來囉」為題，並附上兩張截圖，表示也被私訊收購，在文中標記「苦等好幾天」、「終於等到你」。

其中一張截圖可見，署名「Richman」、大頭貼掛著「錢」字的帳號問，「管管你好~你們的粉專現在是全台粉絲人數最多的消防宣導平台，請問你們有意出售嗎？我們的價位絕對甜的，賣了就可以準備退休喔XD」

小編回應，「Richman您好~您是第87位私訊收購粉專的粉絲，我們粉專除守護廣大400萬新北市民外，也背負2300萬人民的期待，僅以每人87元為定價，目前開價為2,001,000,000元，我們的價位絕對公開透明，人民的安全是我們唯一所願，不接受議價唷！」

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粉專出價潮動到公部門？新北消防發爾麵反擊惹怒收購人

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