中國領先5G技術？他曝真相打臉「只是有錢先裝設備」

2019-04-10 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國積極推廣5G建設，還欲將技術輸出到歐、非各國，引發全球反彈，我國科技部長陳良基表示，中國對此只是有錢提前部署設備，但5G技術並沒有領先趨勢，台灣本身有屬於自己的優勢。

陳良基提到，各國發展高科技產業，在爭取人才時，都要找到能與自身優勢相結合的條件，對於我國來說，台灣本來就存在很多優勢，當中1項就是我國30、40年來經營半導體、電子通訊、ICT產業，台灣現在的高科技產業供應鏈輸出占全球50%以上。

陳良基指出，台灣另一項優勢是「提供了一個非常人文自由、法制的環境」，對於一個厲害的研究員而言，所需要的就是一個自由、能夠發想、創新的環境，陳以我國留英學生為例，台灣在英有許多留學生，而英國過去是自由世界的先驅，當今的許多理念在台灣可以輕易實現，營造適當環境有利於吸引人才，能夠構成群聚效應。

對於台灣為避免資安疑慮、禁用中國5G設備，陳良基說，自己曾經參與過一些國際標準的設定工作，真正領先的技術是不會在國際標準裡出現的，該標準是經由各方考量本身的最大利益後，相互協調而成，中國只是有龐大資金能夠提前部署5G設備，但並無領先5G技術，且在虛擬世界的數據資料有兩種用途，一種是讓生活更方便，一種是全面監控。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/