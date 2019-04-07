獨家》考題灌輸兩岸兄弟情 學生拒寫大喊「國家不能丟」

2019-04-07 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國統戰無孔不入，有高中學生今（7）日發現國內知名教科書出版商的測驗題目，竟然灌輸「九二共識」、「兩岸一家親」的思想，憤而拒絕作答，他認為「分數可以不要，國家不能丟掉」，被網友讚爆。

該名學生將題目張貼在自己的Instagram限時動態，從中顯示1個題組要學生按照題意，將適當的成語填入括弧中，出版商節錄1993年辜汪會談過程，做成題目「九道菜名連在一起就是：你我『情同手足』，同是（6），今夕（7）、（8）合鳴，譜一曲『喜慶團圓』，祝大家身體健康『萬壽無疆』，海峽兩岸的『兄弟之誼』能（9）、（10）。」要求將「（A）三元及第」、「（B）龍族一脈」、「（C）燕語華堂」、「（D）前程似錦」、「（E）琵琶琴瑟」等適當的詞填入空格中。

該名學生讀完題目感到相當傻眼，直呼該出版商「是怎（樣）？」，他提起筆在題目旁寫下「台灣不隸屬於中國，爛題目」，並在限時動態中加註「這分數我可以不要，但國家我不能丟掉」，鄭重表明「拒寫」答案的原因。

網友們認為他相當具有文人的「氣節」與「風骨」，紛紛留言讚賞他的行為，有網友寫道「國文老師肯定爆氣」、「哪裡的題目？這麼紅？」、「勇敢直言！」。

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