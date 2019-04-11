撇清收購台粉專 陸委會打臉國台辦

2019-04-11

諷國台辦狀況外 將積極防堵

〔記者鍾麗華／綜合報導〕為佈局二○二○台灣總統大選，中國近來積極收購台灣的臉書粉絲專頁，中國國台辦昨在例行記者會極力撇清，稱是「自導自演的假新聞」，沒想到記者會結束沒多久，就傳出中國的收購動到公家單位設立的臉書粉專「新北消防發爾麵」。陸委會諷刺說，對於國台辦狀況外，表示同情。

國台辦發言人馬曉光稱：「最近在島內流傳的這些相關資訊，顯然都是自導自演的假新聞。他們炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。如此拙劣的造假、售假、販假事件，顯然低估了兩岸民眾特別是台灣民眾的判斷力。」

陸委會回應時反諷，國台辦對中國大陸其他機構所做的對台工作，往往都無法掌握，對於其不了解相關狀況，陸委會表示同情。對於中國大陸的網路滲透，已主動聯繫相關機關、臉書公司共同研究積極防堵。

「新北消防發爾麵」是由新北市消防局消防宣導科成立的粉絲團，昨天上午貼文以「全台最大粉專收購案來囉」為題，並附上兩張截圖，表示也被私訊收購，文末並標記「苦等好幾天」、「終於等到你」。對方稱：「我們的價位絕對甜的，賣了就可以準備退休喔！」粉專小編回說：「我們粉專除守護廣大四百萬新北市民外，也背負二千三百萬人民的期待。」

包括「不禮貌鄉民團」、「眼球中央電視台」、「姆士捲雜物誌」、「我是中壢人」、「桃園人」等粉專皆公開表示收到收購訊息，他們皆明確表態不會出售。至於「中肯小兔動画映像收藏區」原管理員貼出對話紀錄證實粉專已易主，新管理員還要求要他對外澄清「不是賣給中國人」，但粉絲專頁昨天的封面竟換成中國領導人習近平的照片，上面還寫著「必然統一」。

至於「大學生了沒」班底「Ruby」林珮瑩被發現在粉專貼文為中國徵網紅，還稱「介紹費用一個人四千台幣，歡迎賺介紹費」，之前也貼出匯兌人民幣的貼文。陸委會表示，林珮瑩已涉嫌違法匯兌，違反「銀行法」第二十九條第一項，已請金管會、法務部查處，若查證屬實，將移送檢察機關，並可處三到十年有期徒刑，得併科一千萬元到二億元的罰金。

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