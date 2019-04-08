倫敦政經學院藝術品也要一中 英國議員促維持原貌

2019-04-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦政經學院（LSE）內一座名為《顛倒世界》的地球儀裝置藝術遭中國學生抗議引發爭議。英國下議院議員、教育委員會主席哈伯特（Robert Halfon）除了敦促校方維持藝術品原貌，也向倫敦政經學院表達失望。

根據《中央社》報導，哈伯特5日致函倫敦政經學院表達對該議題的關切。哈伯特表示，倫敦政經學院不應該形塑一個「不承認台灣為主權實體」的教育環境，而是該倡導言論自由和身分自由價值，而價值對於界定大學的目標至關重要。他表示，該作品象徵意見表達的自由，不應該為了政治考量而更改。

對於校方有意更改該裝置藝術，哈伯特表示，做為英國領先且受人尊崇的高等教育機構，倫敦政經學院的決定令人失望。哈伯特指出，在該校就讀的台灣學生認同台灣而非中國，他也關切校方的決定將可能產生的影響。

哈伯特表示，如果校方決意更改，他希望倫敦政經學院能解釋做出如此決定的原因。哈伯特指出，英國政府稱呼台灣為「台灣」，而台灣是一個有獨立國會的主權國家，倘若校方修改該作品，不但牴觸英國政府的政策，也與台灣從未屬於中國的事實不符。

哈伯特6日曾在推特上發文表示，倫敦政經學院正在尋求機會把台灣從地球上抹去。

Why am I not surprised? @LSEnews , #LSE the #University with the close links to Gadaffi regime and behind the Libyan Saif Gadaffi 'PhD' scandal is now apparently seeking to erase Taiwan from the Globe! #ethicalforeignpolicyNot pic.twitter.com/ZffMPK1U5M — Robert Halfon MP #WorkingHard4Harlow （@halfon4harlowMP） 2019年4月6日

英國教育委員會主席哈伯特敦促校方維持藝術品原貌。（圖擷取自Robert H Halfon臉書）

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