倫敦政經學院藝術品也要一中 英國議員促維持原貌

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦政經學院(LSE)內一座名為《顛倒世界》的地球儀裝置藝術遭中國學生抗議引發爭議。英國下議院議員、教育委員會主席哈伯特(Robert Halfon)除了敦促校方維持藝術品原貌,也向倫敦政經學院表達失望。

根據《中央社》報導,哈伯特5日致函倫敦政經學院表達對該議題的關切。哈伯特表示,倫敦政經學院不應該形塑一個「不承認台灣為主權實體」的教育環境,而是該倡導言論自由和身分自由價值,而價值對於界定大學的目標至關重要。他表示,該作品象徵意見表達的自由,不應該為了政治考量而更改。

對於校方有意更改該裝置藝術,哈伯特表示,做為英國領先且受人尊崇的高等教育機構,倫敦政經學院的決定令人失望。哈伯特指出,在該校就讀的台灣學生認同台灣而非中國,他也關切校方的決定將可能產生的影響。

哈伯特表示,如果校方決意更改,他希望倫敦政經學院能解釋做出如此決定的原因。哈伯特指出,英國政府稱呼台灣為「台灣」,而台灣是一個有獨立國會的主權國家,倘若校方修改該作品,不但牴觸英國政府的政策,也與台灣從未屬於中國的事實不符。

哈伯特6日曾在推特上發文表示,倫敦政經學院正在尋求機會把台灣從地球上抹去。

Why am I not surprised? @LSEnews , #LSE the #University with the close links to Gadaffi regime and behind the Libyan Saif Gadaffi 'PhD' scandal is now apparently seeking to erase Taiwan from the Globe! #ethicalforeignpolicyNot pic.twitter.com/ZffMPK1U5M