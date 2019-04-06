母校倫敦政經學院矮化台灣 蔡英文：我們不會從地球消失

2019-04-06

「我們是主權獨立國家」

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、詹士弘、黃淑莉／綜合報導〕總統蔡英文母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議，幾經協調後，校方屈服「一中原則」，將我國納入中國領土範圍內。蔡英文昨天表示，我們不會從地球上消失，我們就是一個主權獨立國家，這是不變的事實。

我駐英代表處網站昨貼出外交部長吳釗燮致函LSE校方的公開信，對LSE裝置藝術將台灣列為中國一部分的決定，表達嚴正抗議。他強調，若校方決定變更雕塑上有關台灣的標記，「全世界的青年將會相信LSE屈服於北京的壓力及霸凌」。

政經學院的裝置藝術「反轉的世界」是一個倒轉的巨型地球雕塑，地球上的「台灣」與「中國」領土，原本塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，且用紅點標記首都台北；但政經學院受到中國留學生施壓，將台灣塗上和中國一樣的顏色，並將首都台北改為城市形式，去掉「中華民國（台灣）」字樣。

蔡英文昨在雲林參訪及座談時表示，我們本來就是主權獨立的國家，外交部在第一時間要求駐英代表處交涉，不論政經學院是不是她的母校，「不變的事實是，我們不會從地球上消失。」她強調，台灣是主權獨立的國家，哪有什麼獨立的問題？台灣自己管自己、有外交、有民主制度，不是國家是什麼？

吳釗燮致函校方抗議

至於吳釗燮在寫給LSE的信中表示，台灣是擁有民主的主權國家，並非任何國家的一部分；台灣總統及立法院均經由民主選舉產生，同時擁有獨立軍隊、貨幣制度及外交政策，民主化歷程備受讚賞；對那些仍活在專制政權下的中國人民，台灣被稱作希望的燈塔。

吳釗燮並說，LSE過去以來已鼓勵許多台灣青年追求學術上的卓越，這也包含台灣現任總統蔡英文，蔡總統總是對她在LSE的求學經驗感到驕傲；若校方決定變更裝置藝術，「全世界的青年將會相信LSE屈服於北京的壓力及霸凌」。

英國皇家地理學會會士、倫敦大學學院（UCL）客座教授陳治維批評，一場校務會議後，倫敦政經學院竟決議修改創作，要求將台灣列成中國的一部分，此舉不僅不尊重藝術創作精神，更有違自由、平等精神；「民主大國難道也願意接受中國霸權？」這個問號使他困惑。

我國眾多英國留學生不滿校方舉動，在網路上發起連署抗議，目前已累積上千位成員聲援，甫自LSE畢業返台的太陽花學運領袖林飛帆也在臉書貼文，對此事表達不滿。

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