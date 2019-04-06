倫敦政經學院矮化台灣 留學生連署抗議破8000人響應！

2019-04-06 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的母校倫敦政經學院（LSE）校內，一座地球裝置藝術將台灣、中國標為同一顏色，引發台灣人不滿，台灣留學生更發起了連署抗議，截至5日下午7點，連署人數已突破8000人。

引起爭議的地球儀裝置藝術名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），原本台灣以粉紅色標注，中國則是以黃色標示，上頭的台北、北京、拉薩均有1個代表國家首都的紅色圖案，但中國留學生對此不滿，向中方投訴後學校遭到施壓，校方找來台灣、中國以及有類似衝突的以色列和巴勒斯坦斯坦學生開會後，決議按照聯合國標準，將台灣塗成黃色納入中國的一部分。

對此，LSE台灣學生強力向校方陳情，爭取未果後決定發起活動，倫敦國王學院博士生李柏毅日前在臉書社團「倫敦講臺討論區」發起連署後，截至5日下午7點，短短20小時已有8000多筆連署，且持續暴增中，學生們也說，將在連署截止後，投書英國媒體及LSE校方。

留學生們也在臉書發起第一波自主活動「TWP - Taiwan Protest」，建議大家自主或揪團，在路過LSE的時候進去參觀一下地球裝置藝術，並且找到台灣的位置拍照，寫上感想後將照片上傳至活動網頁。活動主辦也提醒，由於LSE校方為避免衝突，據報已在藝術品周圍派駐警衛。若有朋友因便利貼的行動遭到制止，呼籲朋友們以自身安全為重，避免與警衛發生衝突。「我們不缺創意，我們可以有更多不同表達抗議的方式」。

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