倫敦政經學院公共藝術品成外交事件 藝術家出面了

2019-04-05 23:41

〔即時新聞/綜合報導〕近日倫敦政經學院(LSE)內一座地球儀裝置藝術上,因台灣的顏色與中國不同,引發爭議。創作該作品的藝術家華林格(Mark Wallinger)今接受媒體訪問時表示,關於拉薩和台灣這2個更動是「一個錯誤(an error)」。

根據《藝術家報》,該名為《顛倒世界》(The World Turned Upside Down)的公共裝置藝術引發了一起外交事件。該件藝術品顯示,台灣台北和新疆拉薩被標註為國家首都,而台灣以粉紅色標示,不同於中華人民共和國的黃色。報導指出,包括英國與聯合國幾乎所有的成員,都不承認台灣是一個獨立的主權國家。

3月26日該作品揭幕時,華林格曾表示,「聯合國是國土與名稱的權威」,而華林格表示,自己的地球則代表著「世界,正如我們從不同角度所知的那樣,又熟悉,又陌生,且有待改變。」報導指出,該發言使人認為,華林格是故意賦予台灣和西藏的獨立地位。不過,華林格今天對《藝術家報》表示,「這2個變動對比聯合國所承認的來說,是一個錯誤。(these two changes to what is recognised by the UN had been “an error”)」

《藝術家報》指出,華林格的作品激怒了倫敦政經學院的中國學生,並且有可能會使來自中國的捐款人和贊助商停止捐助。

該報導表示,雖然最近新聞報導風向似乎是倫敦政經學院已經同意將台灣塗上與中國相同的顏色,但這樣的說法似乎為時尚早。倫敦政經學院的一名發言人今早對該報表示,「我們仍在諮詢社區意見,評估修改事宜。現在還沒有達成最終決定。」

報導指出,倫敦政經學院的1名主管可能對他在開幕式上所說的話感到遺憾,該名主管當時表示,「華林格這項大膽的新作品概括了倫敦政經學院全部的內涵。」

目前,華林格表示,自己對任何更動都抱持「開放的態度」,並表示一切取決於倫敦政經學院對「什麼是合適的」看法。報導指出,雖然華林格的作品修改與否將取決倫敦政經學院的決定,但是任何更動幾乎也必須獲得華林格的認可。

