我遭矮化為中國一部份 吳釗燮致函倫敦政經學院抗議

2019-04-05 17:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議，幾經協調後，校方屈服「一中原則」，將我國納入中國領土範圍內。我駐英代表處網站今貼出外交部長吳釗燮向LSE校方的公開信，吳釗燮在公開信中表示，對LSE裝置藝術將台灣列為中國一部分的決定，表達嚴正抗議。信中並呼籲LSE校方勿更改雕塑上有關台灣的標記。

吳釗燮在公開信中表示，台灣是擁有民主的主權國家，並非任何國家的一部分，「這是不爭的事實」；台灣民主化歷程備受讚賞，對那些仍活在專制政權下的中國人民，台灣被他們稱作希望的燈塔。

吳釗燮並說，LSE過去以來已鼓勵許多台灣青年追求學術上的卓越，這也包含台灣現任總統蔡英文，若決定變更裝置藝術，「全世界的青年將會相信LSE屈服於北京的壓力及霸凌」。吳釗燮並在信中呼籲校方勿更改雕塑作品上有關台灣的標記。

以下為吳釗燮公開信全文：

外交部部長吳釗燮致英國倫敦政經學院（LSE）校長 Dame Minouche Shafik公開信

校長女士您好，

我以台灣外交部長的身分致函，針對倫敦政經學院（LSE）決定更改「顛倒的世界」裝置藝術將台灣列為中國的一部份，嚴正表達抗議。

台灣是一個民主之主權國家，並非任何其他國家的一部份，此是不爭的事實。台灣的總統及立法院均經由民主選舉產生。台灣也擁有獨立軍隊、貨幣制度及外交政策。台灣民主化的成功歷程備受讚譽，對那些仍生活在共產黨專制、殘酷統治下的中國人民而言，台灣被稱為他們的希望燈塔。

LSE過去以來已鼓勵許多台灣青年追求學術上的卓越，其中包括台灣現任總統蔡英文博士，蔡總統總是對於她在LSE的求學經驗感到驕傲。如果裝置藝術雕塑依計畫更改，全世界的青年將會相信LSE屈服於北京的壓力及霸凌。

校長女士，您的決定不應考量誰較有權力，又或哪個國家有更多人民。反之，作為學術機構的領導者，您的決定應該著重於是非對錯。就事實而言，台灣是一個自豪的民主國家，並非專制中國的一部份，且台灣人民已一再表達對維持現狀的期望。

英國政府逕稱呼我為「台灣」，並與「台灣」維持關係。我在此謹代表台灣，呼籲您及貴校勿更改雕塑作品上有關台灣的標記。

外交部部長吳釗燮敬啟

倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，因中國留學生抗議，將台灣納為中國一部分，引發爭議。（圖擷自It's Nice That網站）

我駐英代表處網站，今天貼出外交部長吳釗燮向倫敦政經學院抗議的公開信。（圖擷自網路）

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