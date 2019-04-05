台灣不屬於中國！ 英國會議員聯名要求小英母校更改

2019-04-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議，LSE校方3日召開會議後，屈服「一中原則」，將台灣納入中國領土範圍內。對此，英國國會議員4日聯名致函LSE，表示這是錯誤稱謂，牴觸英國政府的政策，台灣與中國應該維持不同顏色。

LSE為總統蔡英文母校，3月下旬為一裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，也以紅點標記首都台北，遭到中國學生抗議，校方開會後決定將台灣顏色塗上和中國一樣的顏色，並將原本以首都形式標記的台北改為城市形式，拿掉「中華民國（台灣）」字樣。

《中央社》報導，台英國會小組兩位共同主席伊凡斯（Nigel Evans）及羅根（Lord Rogan）4日聯名致函LSE校長夏費克（Dame Minouche Shafik），要求將台灣與中國標示不同顏色，英國外交部主管亞太事務副部長費爾德（Mark Field）曾在去年7月說過，台灣從未是中國的一部分，英國政府長期政策是稱呼台灣為「台灣」。

信中指出，LSE作為倡導學術自由及言論自由的高等教育典範，不應屈服於中國的壓力，損害民主原則，並構成政治干涉學術領域的先例，呼籲LSE重新考慮先前的決定，維持作品原狀，保障各方共享的言論及表述自由等價值。

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